Kleiderkammer der Gemeinde Kerken „Second-Hand-Boutique“ in alter Backstube

Die Gemeinde Kerken bietet bedürftigen Menschen (nicht nur Flüchtlingen) seit mehreren Jahren die Möglichkeit, gespendete Kleidung, Haushaltsgegenstände oder Spielzeug in der Kleiderkammer in Kerken unentgeltlich zu erhalten. Die Kleiderkammer befindet sich in einer ehemaligen Backstube der Bäckerei Rhiem an der Goethestraße/Ecke Sevelener Straße in Nieukerk.