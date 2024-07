„Jobkick Niederrhein” startet in Geldern Beim Kickern den Traumjob finden

Um das Thema Azubimarketing und Fachkräftesicherung gemeinsam in den Blick zu nehmen und unkomplizierten Austausch in lockerer Atmosphäre möglich zu machen, wird es am Vorabend, Freitag, 20. September, in der E-Dry zudem einen Impulsabend für die Unternehmen sowie weiterer Partner aus der Region geben. So sind auch Lehrkräfte mit dem Schwerpunkt Berufsorientierung dabei willkommen. „Mit diesem Abend möchten wir die branchenübergreifenden Kontakte der Unternehmen in der Region stärken - starke Netzwerke für eine starke Region”, sagt Ute Neu und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Ein bisschen Training vorab am Kickertisch schadet aber sicher keinem, damit man beim Jobkick Niederrhein vor den künftigen Azubis auch eine gute Figur macht.“