Pilotprojekt im Kreis Kleve Wie KI eine Arztpraxis in Geldern entlasten soll

Gerade wenn es einem nicht gut geht, ist es ärgerlich, wenn man beim Hausarzt nur das Besetztzeichen hört oder in einer scheinbar endlosen Warteschleife landet. Im „Arzthaus am Südwall“, dem MVZ unter medizinischer Leitung von Dr. Arne Kleinstäuber, will man neue Wege gehen, um den Telefon-Stau abzubauen: „Wir setzen jetzt auf KI, ein neues Telefonprogramm mit künstlicher Intelligenz“, sagt Kleinstäuber. Donnerstag beginnt die Testphase für das neue System, das bis zu 25 Anrufe gleichzeitig bewältigen soll.