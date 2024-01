Neujahrsempfang der Gemeinde Kerken im Adlersaal Kerken dankt seinen Ehrenamtlern

Der Adlersaal war voll und der Bürgermeister Dirk Möcking sichtlich zufrieden. Mit einer musikalischen Einstimmung durch „Klangkörper“ wurde das Publikum auch auf der emotionalen Ebene abgeholt. Möcking machte dem Chor ein Kompliment für den gelungenen Auftritt und schaffte so einen schönen Übergang zum nächsten Programmpunkt. Wenn es keine Musik gäbe, würde uns im Leben ein sehr wichtiger Teil fehlen. So ist es auch mit den Ehrenamtlichen in der Gemeinschaft. Ohne ihre Unterstützung, würde uns allen ein wichtiger Teil fehlen und auch ganz viel nicht funktionieren. Mit den Worten: „Ihr seid die Taten zu unseren Worten“ wurden Mathias Büsch, Irmgard Dicks und Christian Kaltenecker geehrt.