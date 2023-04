Abiturvorbereitungen 2023 So bereiten sich Schüler auf das Abi vor

Der Countdown läuft. „Noch sieben Tage“, war der erste Gedanke eines Abiturienten des Berufskollegs Geldern, als er aufwachte. Es ist wieder so weit: Vom 19. April bis zum 5. Mai werden in Nordrhein-Westfalen die zentralen Abiturklausuren geschrieben. So ist es an der Zeit, zu fragen, wie sich die Schüler vorbereiten und sich kurz vor den wichtigen Prüfungen fühlen.