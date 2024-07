Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft bei Leo Berghs-Trienekens Neue Wege für Anbau von Salat und Gurken

„In dem Gewächshaus hatten wir vorher Tomaten angebaut. Aufgrund der steigenden Energiepreise haben wir uns zu einem Umstieg zum Salatanbau auf Wasser entschieden", so Berghs-Trienekens. Er stellte den Beiratsmitgliedern das Verfahren und den Weg der Pflanze im Betrieb bis zur Vermarktung dar. Die Vorteile liegen dabei laut Berghs-Trienekens insbesondere im nachhaltigen Anbau. So werden durch das geschlossene System und die minimale Verdunstung erhebliche Mengen Wasser gespart. Zudem sorgt die direkte Versorgung der Pflanzen mit Nährstoffen für einen sehr geringen Schädlingsbefall. Da keine Auswaschung von Dünger stattfindet, erfolgt keine Nitratbelastung. „Ein weiterer Vorteil ist", so Berghs-Trienekens, „die sehr effiziente Flächenausnutzung. So würde für die Salatmenge, die der Betrieb im Gewächshaus auf Hydroponic kultiviert, im Freiland ein Vielfaches an Platz benötigt werden.“