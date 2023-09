Interview mit Hejo Eicker von der SPD Geldern Über 40 Jahre im Rat – Hejo Eicker blickt zurück

Eicker Durch die Jugendarbeit im damaligen ND. Heute ist das die KSJ - Katholische Studierende Jugend. Das hat mich sehr geprägt. Ich habe meinen Zivildienst in der ND-Bundeszentrale in Köln gemacht, damals schon eher links und friedensbewegt. Zu den Aktiven zählten dort zu meiner Zeit Günter Bannas, der später als politischer Journalist bekannt wurde. Und Michael Vesper, der die Grünen mitgründete und es später bis zum stellvertretenden Ministerpräsidenten brachte. An den Wochenenden habe ich dann in Geldern junge Menschen beraten, wie sie beim Thema Kriegsdienstverweigerung am besten mit der so genannten Gewissensprüfung umgehen. Das war damals ja nicht gerade einfach. Und in dieser Zeit, der Zeit von Brandt, lag der Eintrifft in die SPD nahe.