Wie ein Rad aus Straelen in Venlo auftauchte : Mit GPS das gestohlene Fahrrad finden

Fahrradhändler Gregor Peters aus Kevelaer empfiehlt, gerade bei teuren Rädern, den Einbau eines GPS-Trackers. RP-Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

GELDERLAND Gerade bei teuren E-Bikes lohnt sich der Einbau eines Trackers. Er hilft dabei, die wertvollen Zweiräder aufzuspüren. In Straelen führte das vor wenigen Tagen dazu, dass ein Mann sein Pedelec in Venlo wiederfand.

Von Sebastian Latzel

Der Ärger wird groß gewesen sein. Bei einem Einbruch am Freitag in einen Pferdestall in Straelen stahlen die Diebe nicht nur zwei Sättel, sondern ließen auch noch zwei hochwertige Pedelecs der Marke „Haibike“ mitgehen. Als der Besitzer den Diebstahl bemerkte, wird er noch nicht geahnt haben, dass er ein Rad bereits 24 Stunden später zurückbekommen sollte. In dem E-Bike hatte er nämlich einen GPS-Tracker eingebaut, über den der Standort des Zweirades aufs Handy gemeldet wird. Der Straelener ortete sein Fahrrad in Venlo und verständigte dort die Polizei. Ein gemeinsames Team von Bundespolizei und Politie Venlo machte sich auf den Weg und fand tatsächlich zwei hochwertige Räder. Eins davon war tags zuvor im Reitstall in Straelen gestohlen worden. Für die Bundespolizei ein Beispiel dafür, wie gut die Zusammenarbeit der deutschen und niederländischen Polizei funktioniert. Ein Beisiel aber auch, das eindrucksvoll zeigt, wie wertvoll ein GPS-Tracker in einem Fahrrad sein kann.

Räder der Marke „Haibike“ gehören zu hochwertigen Geräten, wie Polizeisprecherin Corinna Saccaro erläutert. Die Bikes gibt es ab 3000 Euro aufwärts. Da lohne sich schon der Einbau eines GPS-Trackers. Aus Sicht der Polizei würde man dazu raten, bei teuren Rädern auf diese moderne Technik zu setzen.

Die Geräte seien kaum größer als ein Fünfmark-Stück, erläutert Fahrradhändler Gregor Peters aus Kevelaer. Sie seien gerade für teure Räder sehr gefragt. Versorgt werden sie bei E-Bikes direkt über die Batterie des Fahrrads. Von außen seien die Geräte gar nicht zu sehen, wenn man sie direkt am Motor einbaue. Bei einem Bosch-Motor ist so etwas beispielsweise möglich. Die Tracker haben Steckanschlüsse und würden quasi dazwischen geschaltet.

Dank der Zusammenarbeit zwischen deutscher und niederländischer Polizei wurde eines der gestohlenen Pedelecs aus Straelen gefunden. Foto: Polizei Foto: Bundespolizei

Über eine App wird der Tracker dann mit dem Handy verbunden. Per Smartphone ist es dann möglich, das Rad zu orten. Einige Geräte haben die Funktion, dass sie ein Signal ans Handy senden, wenn das Rad außerhalb eines bestimmen Bereichs bewegt wird. Andere zeigen das nur an, wenn die App aktiv ist. Auf jeden Fall ist es möglich, mit dieser Technik den Standort zu bestimmen. Das war auch im Straelener Fall so.

Die Geräte gibt es in verschiedenen Ausführungen und Preislagen. Peters rät, mindestens 200 Euro zu investieren, damit man etwas Vernünftiges habe. Bei Rädern im vier- oder sogar fünfstelligen Bereich lohnt sich eine solche Investition bei einem Diebstahl schnell. Peters ist auch dazu übergegangen den Hinweis „GPS-Tracker“ als Aufkleber gut sichtbar auf Rädern anzubringen. Das würde den ein oder anderen Dieb bereits abschrecken.