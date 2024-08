2025 ist die Premiere von Geldern Re-wind Gelderner Allstars rocken das Kirmeszelt

Bruns Alle auftretenden Künstlerinnen und Künstler sind in Geldern bekannt und standen schon bei vielen Events auf den Bühnen des Gelderlandes – auch auf der Straßenparty. Sie werden in aktuellen Formationen auftreten, in Bands, die es nicht mehr gibt – in neuen Zusammenstellungen, die es lediglich an diesem Abend zu sehen, hören und erleben gibt. Im Herbst diesen Jahres wird es in der Rheinischen Post exklusiv neue Infos zu den auftretenden Musikerinnen und Musikern geben.