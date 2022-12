Passionierte Reiterin Auf dem Pferderücken in die Show-Welt

Pferde haben Gaby Stoffmehl schon in der Kindheit fasziniert. „Eigentlich bin ich immer geritten“, erinnert sich die Geldernerin an diese Zeit. Mit 14 bekam sie das erste eigene Pferd. Mit L‘Amour ging es in der Dressur auf die Turniere, bis hin zu Landesmeisterschaften. Doch mit Ausbildung und Beruf verabschiedete sie sich vom Reitsport. Die Liebe zum Pferd ruhte, aber sie war nicht weg. Als sie vor acht Jahren wieder Stallluft schnupperte, packte sie das Virus wieder. Und keineswegs nur als Hobby: Mit ihrem Spanier Nilo und ihren Friesen wurde Gaby Stoffmehl zum Star bei großen Pferde- und Reitshows.