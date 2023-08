Familie Sprünken und ihr Engelshof in Straelen Lavendelwasser statt Kuhmilch

Alles war eigentlich im traditionellen Fluss. Die Generationenfolge in der Landwirtschaft auf dem Engelshof in Straelen ging 1999 von den Eltern auf den Sohn Johannes Sprünken über. 70 Kühe standen im Stall, Ehefrau Kerstin zog mit dem Landwirt an einem Strang. „Wir haben sogar umgestellt auf Melkroboter, um die Arbeitsspitzen rauszuholen. Aber wie das so ist. Irgendwo kommt immer ein Vieh dazwischen: zu Weihnachten, vor dem Kegelabend. Termine planen ist da schwierig“, erzählt der 51-Jährige. Zur Flexibilität und täglichen Verfügbarkeit kamen schließlich die zunehmende Bürokratie, die Auflagen, die Dokumentation hinzu.