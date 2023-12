Unternhemen im Porträt: Rheinische Pilz-Zentrale in Geldern Das Champignon-Imperium aus Pont

In großen Hallen stehen lange Regale. Auf mehreren Ebenen ist scheinbar nur eine Schicht Erde zu sehen. Es ist ein so genanntes Substrat, ein Nährstoff aus Pferdemist, Hühnermist und Stroh, Oben drauf liegt noch eine Schicht aus Torf. Zwei Wochen lang passiert nicht viel Sichtbares, doch dann geht es los. „Die schießen wie die Pilze aus dem Boden“, sagt Patrick Deckers - und das ist wortwörtlich gemeint. Champignons wuchern regelrecht aus dem Boden und es darf geerntet werden. Und zwar schnell und gründlich, denn innerhalb von 24 Stunden verdoppelt sich die Menge. Ernte bei Deckers, das ist Handarbeit. Die Mitarbeiter arbeiten sich entlang der Regale und schneiden die Pilze ab. Wobei die Stiele und Köpfe, die wir dann im Supermarkt erwerben, gar nicht der eigentliche Pilz sind. Man spricht vom Fruchtkörper. Das Pilzmyzel, das weiße fadenförmige Zellgewebe des eigentlichen Pilzes, bleibt am Boden auf dem Substrat. Zwei Wochen lang, im Bio-Bereich auch drei Wochen lang, wird geerntet, dann hat das Substrat ausgedient. Es wird entsorgt, die Anlage wird gereinigt und neu befüllt. Der nächste Zyklus kann beginnen.