Attraktion auf der Pfingstkirmes in Geldern Wie Excalibur an den Niederrhein kommt

Das Oktoberfest in München, die Rheinkirmes in Düsseldorf, der Dom in Hamburg oder der Send in Münster: Das sind normalerweise die Volksfeste, auf den die große Schaukel Excalibur aufgebaut wird. Doch nun steht das fast 50 Meter hohe Karussell der Extraklasse in Geldern, vergangene Woche durften sich Mutige bereits in Kevelaer auf die turbulente Fahrt begeben. Möglich macht das die besondere Liebe der Schaustellerfamilie Harry P.E. Bruch zum Niederrhein. Angelique und Harry Bruch, die in Geldern auch im Winter „Heiß auf Eis“ mitgestalten, haben vor einiger Zeit der Großstadt Düsseldorf den Rücken gekehrt und leben in Sonsbeck. Da lag es nahe, das neue Fahrgeschäft des niederländischen Herstellers KMG Rides auch einmal in direkter Nachbarschaft vorzustellen.