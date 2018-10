Wie es sich lebt an der großen Baustelle in Geldern

Geldern : Unsere Nachbarn – die Bagger

Blick durch die Fensterfront auf die Baustelle. Foto: Heinz Spütz/Hein Spütz

Geldern Direkt hinter dem Haus von Gertrud und Theo Sensen laufen derzeit die Abrissarbeiten für den neuen Kapuzinertor-Komplex in Geldern. Noch ein Jahr müssen die beiden ganz dicht neben der Großbaustelle leben.

Der Start in einen Werktag läuft für Gertrud Sensen so ab: „Gegen sieben Uhr wackelt das Bett“, erzählt die 84-Jährige. „Dann sind die dran.“ „Die“, das sind die Baggerfahrer, die frühmorgens die Motoren ihrer tonnenschweren Fahrzeuge starten und die Kettenfahrwerke in Bewegung setzen. Sie müssen die noch gar nicht so alte Berufsschule abreißen, um Platz zu schaffen für den neuen Kapuzinertor-Komplex, der auf der Fläche zwischen Ostwall, Sandsteg und Kapuzinerstraße die Gelderner Innenstadt bereichern soll.

Gertrud Sensen und ihr Sohn Theo wohnen in ihrem Haus am Sandsteg direkt neben dieser Großbaustelle. Zunächst, berichtet der 52-Jährige, sei es gar nicht so arg gewesen. Doch dann kamen die Bagger jeden Tag näher, „und es wurde immer schlimmer“. Jetzt gehört ein untergründiges Zittern zum Alltag, manchmal knallt und rummst es.

„Dann, wenn eine ganze Wand umfällt, große Betonstücke aus der Höhe herunterstürzen oder die Bagger mit ihrer Schaufel Holzteile im Schuttcontainer zertrümmern“, nennt die Geldernerin einige Beispiele. Ein Container steht ziemlich nah an ihrer Gartenmauer. „Ich denke manchmal, ob da nicht mal ein Brocken zu uns herüberfällt.“ Und ihr Sohn hofft, dass da nicht mal versehentlich eine Baggerschaufel gegen das Haus knallt, um dessen Standfestigkeit er sich sowieso etwas Sorgen macht. „Das ist von 1950, da hat man noch nicht so massiv gebaut.“

Von ihrem Balkon aus überblicken Gertrud und Theo Sensen, was sich auf der Baustelle tut. Foto: Klatt

An den Lärm haben sich Mutter und Sohn mittlerweile gewöhnt. Er hat damit schon im Jahr 2000 Erfahrungen gemacht, als die Dachdeckerei des Berufskollegs gebaut wurde. Besonders schlimm sei die Rüttelplatte gewesen. Durch die dauernden Erschütterungen jetzt hat er ein wenig die Befürchtung, dass die Dehnungsfugen in einigen erst im Juli gefliesten Räumen reißen könnten.

„Wir müssen gelassen bleiben“, sagt Theo Sensen. Dass die Geranien, Petunien und Stiefmütterchen auf der kleinen Terrasse mit einer Staubschicht bedeckt sind, registrieren sie achselzuckend. Fensterputzen ist bis auf Weiteres eher eine Sisyphus-Arbeit. Nur dass er morgens so früh aus dem Bett fliegt, findet er nicht so toll. Wenn jemand, wie er, Mittagsschicht hat, möchte man doch ganz gern mal bis neun Uhr liegen bleiben. Seine Mutter hingegen ist eh Frühaufsteherin.

Kurzzeitig in Gefahr war Gertrud Sensens Kartenspielrunde, zu der ihre Schwester und ihr Schwager jeden Mittwochnachmittag am Sandsteg sind. „Die wollten wegen des Lärms erst gar nicht kommen“, berichtet sie. So etwas seien die Verwandten, die in Walbeck außerhalb leben, gar nicht gewohnt.