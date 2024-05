Bürgermeister Kaiser begrüßt „Pottburri“ in Geldern Die spannenden Geschichten der Unternehmen erzählen

Im Rahmen ihres neuen Marketing-Konzepts wollen Antonia Cox und Philipp Pertz anderen Firmen auch durch Workshops ihr eigenes Wissen vermitteln und beim Aufbau neuer Kanäle helfen. Den Anfang macht am Freitag, 24. Mai, ein Seminar für das soziale Netzwerk „LinkedIn“, das sich auf den Beruf und die Karriere spezialisiert hat. „Der Workshop richtet sich an Anfänger, die bisher noch nicht so richtig mit LinkedIn in Berührung gekommen sind, und Lust haben, ihr Unternehmen sichtbarer zu machen. Es wird auch die Möglichkeit geben, gleich ein neues Profilfoto schießen zu lassen.“, erklärt Antonia Cox. Stattfinden wird der Workshop im Gelderner Coworking-Space in der Glockengasse. Beginn ist um 9 Uhr (Ende gegen 12.30 Uhr). Interessierte können sich per E-Mail unter hi@pottlike.media melden.