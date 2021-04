Die Ausbildungslage im Gelderland : „Traut euch, bewerbt euch“

Gelderland Trotz Corona-Pandemie mit allen damit verbundenen Einschränkungen: Auf dem Ausbildungsmarkt sieht es gut aus. Nach wie vor wird von jungen Leuten aber Mobilität und Flexibilität verlangt.

Der Trend ist ungebrochen. Er wird durch die Corona-Pandemie sogar noch verschärft. „Die Betriebe kommen deutlich schwieriger an Auszubildende, die Zahl der Bewerber sinkt signifikant“, sagt Matthias Wulfert. Er leitet den Geschäftsbereich Aus- und Weiterbildung bei der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer (IHK) in Duisburg. Die Probleme haben nicht zuletzt damit zu tun, dass Kontakte zwischen Lehrherren und Lehrlingen unter den Sicherheits- und Hygieneauflagen beim Kampf gegen das Virus deutlich erschwert sind.

So ist das Berufskolleg, der klassische duale Partner der IHK, nicht oder nur sehr eingeschränkt verfügbar, was den Kontakt zu den Jugendlichen angeht. Bei den jungen Menschen registriert Wulfert eine gewisse Zurückhaltung, ein Abwarten. „Die muss man aktivieren.“

Flexibel und mobil sein – diese Attribute sollten Lehrstellensuchende nach Ansicht von Sabine Hanzen-Paprotta von der Agentur für Arbeit in Wesel mitbringen. Nach den Beobachtungen der Berufsberater ist die Lage sowohl für Unternehmen als auch für angehende Azubis schwierig. Beide Seiten seien verunsichert. Das Zueinander-Kommen werde durch den Wegfall von Präsenzveranstaltungen wie beispielsweise Ausbildungsbörsen erschwert. An ihre Stelle tritt die Beratung via Telefon, Mail und Video.

Dass es noch reichlich unbesetzte Ausbildungsplätze gibt, bestätigen die am Donnerstag veröffentlichten Zahlen der Arbeitsagentur für die Geschäftsstellen Geldern (zuständig für Geldern, Straelen, Issum, Kerken, Wachtendonk und Rheurdt) und Goch (zuständig für Goch, Kevelaer, Uedem und Weeze). In Geldern haben sich seit dem 1. Oktober 395 Bewerber gemeldet, von denen noch 198 eine Ausbildungsstelle suchen. Gleichzeitig haben die Unternehmen 316 Ausbildungsstellen gemeldet, von denen noch 168 unbesetzt sind. In Goch suchen von den seit 1. Oktober gemeldeten 352 Bewerbern noch 170 eine Ausbildungsstelle. Gleichzeitig sind in den Unternehmen von 350 gemeldeten Ausbildungsstellen noch 205 unbesetzt.