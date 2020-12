Schulbau in Geldern : Erweiterung der Gesamtschule Geldern nach Plan

Schulbau in Geldern

Geldern Das mittlere Bauteil soll pünktlich zum neuen Schuljahr eröffnet werden. Mitglieder des Schulausschusses ließen sich über die Baustelle führen.

Auf der Baustelle für die Gesamtschule an der Königsberger Straße geht es schnell voran. Das teilt die Stadtverwaltung Geldern mit. Bekanntlich entstehen im Zuge der Gelderner Schulmodernisierungs-Offensive an der Gesamtschule zurzeit zwei neue Erweiterungsgebäude. Die Gebäudehüllen stehen schon. Durch die Bauweise mit Fertigbauteilen ließ sich schon nach wenigen Tagen, als die ersten Wände standen, erkennen, wie die beiden neuen Gesamtschulgebäude am Ende aussehen sollen. „Die Gründung und Arbeiten für die Bodenplatte waren zuvor zeitig und planmäßig abgeschlossen worden“, sagt Felix van Huet, der das Projekt für die Gelderner Baugesellschaft (GBG) verantwortlich koordiniert.