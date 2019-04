Kinderbild zu Ostern : An Ostern ist der Frühling da

Was bedeutet für Kinder Ostern? Wie nehmen sie die Feiertage des wichtigsten christlichen Festes wahr? Mara Dienemann aus der Klasse 4a der St.-Michael-Schule hat ihre Antwort darauf zu Papier gebracht. Darauf ist die mit ihrer Familie, ihren Eltern und ihrem Bruder, zu sehen bei der Suche nach Ostereiern im Garten. Die Kinder haben schon einige Eier und Osternester entdeckt, der Papa macht Fotos von dem Treiben. Und man sieht: Wenn es nach Mara Dienemann geht, ist der Frühling an Ostern da: ein grüner Baum, sprießende Pflanzen, Vögel und Schmetterlinge in der Luft. Foto: Mara Dienemann