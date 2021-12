„Eichenkorn“ reift im Holzfass : Edelschnaps wurde zum Familienprojekt

Geldern/Wetten Gerhard Janßen aus Geldern und seine vier Schwiegersöhne wollen mit dem negativen Image des Weizenkorns aufräumen und haben es auf einen Versuch ankommen lassen. Entstanden ist der „Eichenkorn“.

Für den 85-jährigen Gerhard Janßen und seine vier Schwiegersöhne Joachim Steeger, Lambert Janshen, Norbert Smeets und Johannes Croonenbroeck, die sich auch über die üblichen Familienfeste hinaus regelmäßig treffen, war die Zeit gekommen, den schlechten Ruf des Weizenkorns aufzupolieren und ihn aus seiner Schmuddelecke herauszuholen. Gemeinsam entstand die Idee, Weizenkorn in einem Eichenfass zu füllen, über mehrere Jahre reifen zu lassen und zu einem feinen Getränk zu veredeln.

Das Produkt Wer selbst probieren möchte, bekommt Eichenkorn (40 % Vol.) in der 0,5-Liter-Flasche für 29,90 Euro. Rund 400 Flaschen wurden abgefüllt. Erwerb direkt über die Brennerei Moosbur in Wetten. Mehr Infos unter www.moosbur.de

Gesagt – getan: Es wurde Kontakt mit der Kornbrennerei Moosbur aufgenommen und Lambert Janshen besorgte ein Rotweinfass. Ernst Deselaers, Chef der Wetterner Brennerei, war für dieses Experiment schnell zu begeistern. Also flossen 220 Liter selbst gebrannter Weizenkorn in das gereinigte Eichenfass. Danach war Geduld gefragt, sehr viel Geduld sogar, denn als Reifezeit wurden vier Jahre festgelegt.

Nach zwei Jahren Lagerung wurde die Fünfer-Bande unruhig und vor allem ungeduldig. Der Geschmack überzeugte, das Aromenspiel war klar ausgeprägt und der Weizenkorn sollte in Flaschen abgefüllt werden. Doch ganz so einfach war es nicht, denn Joachim Steeger, als geprüfter Biersommelier geübt mit dem Einordnen und Analysieren von Aromen, mahnte, dem Korn noch mehr Zeit zu geben. Er würde weiter an Schärfe verlieren, die Aromen würden sich zu einem noch stimmigeren Gesamtbild entwickeln und das Mundgefühl würde noch angenehmer werden – der Weizenkorn würde später förmlich über die Zunge rollen.