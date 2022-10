Gelderner Kaplan Lars Rother traf den Papst : Erinnerungsfoto in Rom mit Papst Franziskus

Geldern/Rom Kaplan Lars Rother aus Geldern kam dem Pontifex nah. Er durfte ihm sogar die Hand schütteln. Diesen Moment wird der Geistliche nicht vergessen.

Eigentlich hatten die knapp 600 jugendlichen und erwachsenen Teilnehmer der Regionalwallfahrt mit Weihbischof Christoph Hegge, die von dem aus Geldern stammenden Kaplan Lars Rother begleitet wurden, nur Tickets für die Papstaudienz auf dem Petersplatz . Doch im Gespräch mit Papst Franziskus berichtete der Weihbischof dem katholischen Kirchenoberhaupt, dass er gerade mit einer großen Gruppe in Rom sei – und 270 der jugendlichen Pilger am Freitag in Rom gefirmt werden. Darüber freute sich Franziskus so sehr, dass er die Jugendlichen und Erwachsenen aus den Kreisen Steinfurt und Borken spontan zu einem Erinnerungsfoto einlud – zum Schrecken der Päpstlichen Schweizer Garde und der Gendarmerie. Kaplan Rother durfte dem Papst sogar die Hand geben.

Als Dankeschön stimmten die Wallfahrer unter Leitung von Kirchenmusikerin Sigrid Ricken das Lied „Jesus Christ, you are my life“ an. Ein besonderes Erlebnis für alle in der ersten Reihe: Papst Franziskus fuhr im Rollstuhl an ihnen vorbei und schüttelte ihre Hand.