Auf der Suche nach Lehrlingen Ausbildung in drei Gartenbaubetrieben

„Das Berufsbild hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Wissen um Technik und Naturwissenschaft spielen im Gartenbau genauso eine wichtige Rolle wie das kaufmännische Knowhow im Marketing und Vertrieb“, berichtet Raphael Janßen. Viele Betriebe hätten sich im Zuge der Modernisierung auf ein kleines Sortiment spezialisiert. Für die Effizienz und Produktivität der Betriebe sei das positiv, es habe aber auch den Nachteil, dass Auszubildende pflanzenbauliche Kenntnisse nur anhand weniger Kulturen in der Praxis erleben. „Darum gibt es jetzt elan³“, so Lavinia Janßen. Das ist das Motto der Verbundausbildung, die es jungen Menschen ermöglicht, im Rahmen der dreijährigen Ausbildung jeweils ein Jahr bei Janßen Group in Kevelaer, ein Jahr bei Gartenbau Welzel in Kerken und ein Jahr bei Gartenbau van Issem in Pont zu absolvieren. In jedem Betrieb lernen die Auszubildenden unterschiedliche Kulturen und Kulturverfahren, sowie verschiedene Betriebsstrukturen und Produktionsmöglichkeiten kennen. Neben dem Geschehen in der Gärtnerei sollen sie auch Einblicke in Vertrieb und Vermarktung der Pflanzen erhalten und so von A bis Z den Weg des Produktes kennenlernen.