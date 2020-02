Kreatives am Berufskolleg der Liebfrauenschule Geldern : Ein Blick hinter die Musical-Kulissen

Die Darsteller schminken sich gegenseitig, hier wird Eileen Kesgin von Gina Ohr in der Maske geschminkt. Foto: Ja/Norbert Prümen (nop)

Noch dauert es bis zur Aufführung von „Das Mädchen und der Weltenwandler“. Doch für 120 Schüler der Liebfrauenschule Geldern bedeutet dieses Stück schon seit Monaten viel Arbeit – vom Bühnenbau bis zum Proben.

Auf den Gängen liegen Bretter und Stoffe. An jeder Ecke wird gesägt, geschleift und geschraubt. Die Musik aus dem Lautsprecher kann das laute Rattern der Stichsägen nicht übertönen. Konzentriert und präzise sägen Schüler aus großen Holzbrettern Einzelteile aus, Späne fallen auf den Boden. Aus diesen Teilen soll ein Bühnenbild entstehen das wie aus einer anderen Welt erscheint. Das Bühnenbild für das Musical „Das Mädchen und der Weltenwandler“ der Liebfrauenschule in Geldern.

Schon seit Beginn des Schuljahres laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Jeden Freitag verwandelt die Schule sich in ein Theater mit Werkstatt, Maske und Design-Studio: In den Gängen wird geschraubt und gesägt, in der Aula geprobt und in den Klassenzimmern geschminkt und genäht, was das Zeug hält. Überall wimmelt es von fleißigen Schülern, die das komplette Musical, unter der Regie der Lehrer Thomas Cöhnen und Guido Niermann, selbst produzieren.

Hannes Laege (l.) und Jan Trötschkes sägen Teile des Bühnenbildes. Foto: Ja/Norbert Prümen (nop)

Info Hier gibt es Eintrittskarten Was Musical „Das Mädchen und der Weltenwanderer“ Wann 21. März., 22. März., 23. März., 25. März, 26. März., 27. März, 28. März, jeweils 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) Wo Theater der Liebfrauenschule Geldern, Weseler Straße 15 Tickets Eintritt zwölf Euro, mit Ermäßigung zehn Euro Vorverkauf Liebfrauenschule Geldern, Bücher Keuck Geldern, Bücherkoffer Geldern

Bereits im elften Jahr wird das Musical-Format an der Liebfrauenschule durchgeführt. Erstmals jedoch wird ein Stück zum zweiten Mal präsentiert. „Das Mädchen und der Weltenwandler“ begeisterte bereits 2013 das Publikum.

Es handelt von zeitlosen Themen wie Liebe, Rache, Tod und der Grausamkeit der Menschen. „Wir führen das Musical dieses Jahr als Wertschätzung für Sebastian Benthin auf. Er komponierte die gesamte Musik des Stücks. Leider ist er im vergangenen August verstorben“, sagt Niermann. Die Zuschauer können sich trotzdem auf eine Überraschung freuen, denn das Musical wird in einem neuen Gewand erscheinen. Damit das gelingt, haben die 120 Schüler bis zur Premiere noch allerhand zu tun.

Inga Kilzer zeigt eines der selbst gefertigten, sehr aufwändigen Kostüme für das Stück „Das Mädchen und der Weltenwandler“. Dieses Kostüm wird später die Herrscherin tragen. Foto: Ja/Norbert Prümen (nop)

Die Arbeit ist in Gruppen aufgeteilt. Etwa 20 Schüler sind für den Bühnenbau verantwortlich. Seit Oktober arbeiten die Jugendlichen jeden Freitag bis zum späten Nachmittag an ihren Kreationen. Sie stellen die Figuren und Konstrukte aus Holz her, um die leere Bühne in einen fantastischen Ort zu verwandeln.

Wenige Meter weiter verwandelt sich die Schule, die eben noch an eine Werkstatt erinnerte, in ein Makeup-Studio. Dort lassen elf Mädchen des Berufskollegs der Liebfrauenschule ihrer Kreativität freien Lauf. Zwischen Farbpaletten und Pinseln bekommt Darstellerin Eileen Kesgin gerade feuerrote Muster um ihre Augen geschminkt. „Eine halbe Stunde brauchen wir pro Person mindestens, bis wir mit dem Makeup fertig sind. Für einige brauchen wir bis zu eineinhalb Stunden“, sagt „Schminkerin“ Gina Ohr. So viel Zeit sei nötig, um die Schauspieler bestmöglich in Szene zu setzen.

Das ist auch das Ziel der Schüler, die für die Kostüme zuständig sind. Über Wochen wurden Ideen entwickelt, gezeichnet und verbessert. Im Klassenzimmer rattern die Nähmaschinen, auf den Tischen liegen Stoffe, Perücken und Federn. Dazwischen laufen Schüler umher, die die Darsteller vermessen. Stoffe werden geschnitten und genäht. „Unsere Inspiration haben wir aus alten Filmen und Zeitschriften. Die Sachen kann man nirgends kaufen, deshalb haben wir die Schnittmuster alle selber entwickelt“, erzählt Inga Kilzer, die gerade an dem Kostüm der Herrscherin arbeitet.

Und auch die Requisiten werden alle von den Jugendlichen selber produziert. Im Kunstraum wirbeln die Kreativen von Tisch zu Tisch. Bunte Farben, Glitzer, Heißklebepistolen und Federn: Hier kommt so gut wie alles zum Einsatz. Neun Schüler haben dort in den vergangenen Monaten die aufwendigsten Requisiten produziert und sind weiterhin fleißig dabei.

„Wir haben sehr professionelle Ansprüche. Die Schüler sind zwar jung, aber das heißt nicht, dass sie nicht tolle Talente haben und erstaunliche Leistungen entwickeln. Es ist ein normales Schulfach, aber mit normalem Unterricht hat das nichts zu tun. Manchmal sind die Schüler freiwillig noch bis 22 Uhr am proben“, erzählt Niermann.

Auch ehemalige Schüler und Coaches sind bei den Proben in der Aula dabei. Die Schauspieler und Tänzer stehen in einem großen Kreis auf der Bühne, machen Aufwärmübungen und singen sich ein. Charlotte Chmill und Jannes Hannen werden die beiden Hauptrollen, „das Mädchen“ und „den Weltenwandler“, spielen. Dabei ist auch Zilan Cengil. Die 18-Jährige hat schon voriges Jahr eine Hauptrolle bei dem Musical gespielt und darf auch dieses Jahr eine der Hauptrollen spielen. „Alle, die eine Rolle spielen, müssen vorher durch ein Casting“, sagt Regisseur Niermann. Denn jeder Protagonist muss Singen, Tanzen und Schauspielern können. „Natürlich ist das anstrengend neben dem Abi, aber wir entscheiden uns ja dafür, weil es so viel Spaß macht“, erzählt Zilan Cengil. „Und wenn man am Ende auf der Bühne steht und den Applaus bekommt, weiß man, dass es sich gelohnt hat.“

„Die Woche vor der Premiere wird besonders anstrengend für die Schüler. Da werden sie keinen Unterricht haben, aber wir müssen jeden Tag von morgens bis abends proben.“, erklärt Niermann. Doch das machen die Schüler gerne. Alle sind mit großem Engagement und voller Motivation dabei. Auch die stellvertretende Schulleiterin Sigrid Ridderskamp ist vom Einsatz der Schüler und Lehrer begeistert: „Es ist wirklich toll, dass wir die besonderen Fähigkeiten der Schüler fördern können, die über den üblichen Unterricht hinausgehen“, erzählt sie. „Aber das ginge nicht ohne die besonders engagierten Kollegen, da können wir echt stolz drauf sein.“

Regisseur Guido Niermann erklärt, um was es in dem Stück geht. Foto: Ja/Norbert Prümen (nop)