Nach 40 Jahren Tätigkeit bei der Volksbank an der Niers Volksbank verabschiedet Liss Steeger

Nach 40 Jahren Tätigkeit bei der Volksbank an der Niers wurde Liss Steeger im Seepark Janssen in Geldern verabschiedet. Ihr Bruder aus Australien und auch der kleine Enkel konnten dabei sein. Vorstandsmitglied Johannes Janhsen ließ ihr Berufsleben Revue passieren. Ihre Ausbildung zur Bankkauffrau hat Liss Steeger bei der damaligen Spar- und Darlehnskasse Veert absolviert. Nach der Ausbildung war sie als Kreditsachbearbeiterin tätig und wechselte ein paar Jahre später ins Vorstandssekretariat. Durch die Geburt ihres Sohnes Benjamin war ihre Arbeitszeit erstmal beendet. Einige Jahre später wurde die Geldernerin in Form eines Minijobs wieder für die Volksbank tätig. Im Anschluss ging es als Teilzeitstelle in der Kreditabteilung für sie weiter. Im Jahr 2003 wurde der Weg wieder frei für ihren Traumberuf als Vorstandssekretärin. Neun Vorstände hat Liss Steeger in ihrem Arbeitsleben umsorgt und durfte ihr Talent fürs Schreiben zeigen und anwenden. Vor gut zehn Jahren hat die 63-jährige noch einmal die Schulbank gedrückt und vor der IHK die Prüfung als professionelle Redenschreiberin abgelegt. Zudem schreibt sie als Freie Journalistin auch für die Rheinische Post und engagiert sich stark im Kneipp-Verein. Janhsen dankte ihr auch im Namen von Wilfried Bosch für ihr Engagement, ihre freundliche Art und Hilfsbereitschaft.