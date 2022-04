Benefiz : Hilfe für Flutopfer und Ukraine-Flüchtlinge

Das Flüchtlingscamp in Moldawien, das vom Verein „Die AHRche“ aufgebaut wurde. Foto: Arche

Wachtendonk Bei den Irish Sessions in Wachtendonk, die seit dem Sommer als Benefizkonzerte laufen, sind gemeinsam mit anderen Aktionen bisher rund 10.000 Euro zusammengekommen.

Die Irish Sessions in Wachtendonk sind nach der Flutkatastrophe im Juli zu Benefizkonzerten geworden. Seit Juli 2021 sind knapp 10.000 Euro an Spenden bei der Organisatorin Maria Trösser angekommen, die sie verteilt hat. Dabei sorgten nicht nur die Sessions für Spenden. So kamen zum Beispiel Ende November durch einen Garagen-Weihnachtsmarkt von Kindern auf der Römerstraße in Straelen 100 Euro zusammen. Christoph Büskens veranstaltete parallel zu einigen Konzerten einen Trödel.

Allein zwischen November und März kamen rund 2600 Euro zusammen, die je zur Hälfte als Hilfe an die Flutopfer und an ein Flüchtlings-Camp in Moldawien nahe der Grenze zur Ukraine gehen. „Die Spendenbereitschaft für die Ukraine ist sehr hoch, doch das Ahrtal soll nicht vergessen werden“, führt Maria Trösser den Wunsch der Gäste, der Musiker und des Session-Veranstalters Büskens an.