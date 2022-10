Im Gelderland : Wohin mit dem Herbstlaub?

Wohin mit dem Laub? In vielen Fällen ist die Reinigung von Straßen und Gehwegen Sache der Anwohner. Die Kommunen haben aber viele Hilfsangebote. Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

Gelderland Viele Hauseigentümer und Anlieger sind dafür verantwortlich, dass das Herbstlaub nicht zur rutschigen Gefahr wird. Aber wohin mit den Blättern? Neben der Biotonne ist auch der Wertstoffhof eine Möglichkeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Herbstzeit ist Laubzeit. Sturm, Regen und tiefe Nachttemperaturen, eben das typische Herbstwetter, nehmen den Bäumen ihr sommerliches Gewand und sorgen damit für einige Arbeit in Gärten, Parks aber auch auf Straßen, Geh- und Radwegen. Dort hat die Verkehrssicherheit oberste Priorität, damit es nicht zu Rutschpartien oder Unfällen kommt. Hier sind oftmals auch die Bürger als Grundstückseigentümer oder Anlieger gefordert. Denn in vielen Fällen sind sie für die Reinigung und damit auch die Laubbeseitigung verantwortlich. Nach dem Straßenreinigungsgesetz NRW obliegt die Reinigungspflicht für Geh- und Radwege zwar dem Grunde nach den Kommunen, allerdings nur insoweit, als sie nicht den Anliegern durch Satzung übertragen wurde.

Hiervon haben die meisten Kommunen Gebrauch gemacht. Der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren, kurz Straßenreinigungssatzung, kann entnommen werden, für welche Straßen oder Gehwege sowie in welchem Umfang die Reinigungspflicht auf die Anlieger übertragen wurde. Sofern man verantwortlich ist, sollte auch im eigenen Interesse eine ordnungsgemäße Reinigung erfolgen. Anderenfalls könnte man durchaus für Unfälle, die auf eine mangelhafte Reinigung zurückzuführen sind, in Anspruch genommen werden. Oftmals ist bei Mietshäusern die Reinigungspflicht auf die Mieter übertragen worden.

Info Wie man richtig einen Kompost anlegt Recycling Die Kompostierung ist das älteste Recyclingverfahren der Welt. Wenn man beim Kompostieren einige einfache Regeln beachtet, entstehen keine Geruchsbelästigungen und man erhält einen guten Kompost. Kompostfibel Das Umweltbundesamt hat auf seiner Internetseite einen großen Ratgeber mit einfachen Tipps und Hinweisen veröffentlicht, darunter auch die 36 Seiten lange Kompostfibel. Kostenfrei abrufbar im Internet unter:

www.umweltbundesamt.de



Geldern Um die Bürger bei der Entsorgung des Laubs zu unterstützen, hilft der Wertstoffhof an der Liebigstraße aus. Im Rahmen eines kostenlosen Angebotes des Entsorgers Schönmackers und der Stadt Geldern können Bürger das Laub am Samstag, 12. November, und am Samstag, 10. Dezember, zum Wertstoffhof bringen. Dieser hat in der Zeit von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Zusätzlich werden erstmals und testweise 20 Laubboxen im Stadtgebiet aufgestellt. Geplante Standorte sind an der Friedrich-Spee- und Theodor-Heuss-Straße sowie an Lindenallee und der Breslauer Straße in Geldern. Außerdem am Walbecker Markt, an der Marie-Louise-Straße, der Kevelaerer Straße und am Grenzweg in Walbeck.

Zur Unterstützung der Bürger in Issum plant die Gemeinde, von Oktober bis November wöchentlich jeden Freitag die Entsorgung der Biotonne durch die Müllabfuhr durchzuführen. Die nächste Leerung der „braunen Tonne“ findet am Freitag, 21. Oktober, statt. In Issum sind Sammelstellen nicht vorgesehen.

In der Gemeinde Kerken werden die Bürger an schwierigen Stellen unterstützt, erklärt Björn Siemes vom Bauhof. „Schwierige Stellen“, das sind solche, wo erfahrungsgemäß viel Laub und viele Früchte von den Bäumen fallen. Die Gemeinde hilft den Anwohnern gleich zweifach: Einmal werden diese Strecken mit dem Laubsaugerwagen abgefahren, und Anwohnern aus diesen Bereichen werden auf Anfrage zusätzliche Säcke zum Einfüllen des Laubs zur Verfügung gestellt. Das gelte nur für Straßenzüge, die besonders belastet sind, betont Siemes, in denen also besonders hohe und viele Bäume stehen. Alles andere würde der Bauhof personell auch nicht stemmen können. Aber so gelte für die besonders schwierigen Stellen: geteiltes Leid beim gemeinsamen Laub fegen und entfernen. Übrigens sei aufgrund der Trockenheit der Laubfall in diesem Jahr besonders früh, erklärt Siemes.

In Kevelaer können Anwohner ihr Laub in der Biotonne oder auf dem eigenen Kompost entsorgen. Zusätzliche Angebote wie Laubkörbe oder eine vermehrte Abholung der Biotonne gibt es momentan noch nicht. Die Biotonne wird alle zwei Wochen geleert. „Aber es gibt Überlegungen, dass man das anpasst“, sagt Pressesprecherin Lena Hanenberg, sprich: also schaut, was die umliegenden Kommunen als Lösung haben, wenn das Laub überhand nimmt. In Ausnahmefällen, sollte das Laub also zum Problem werden, könne man sich aber an den städtischen Betriebshof wenden.

20 Laubboxen sind im Gebiet der Stadt Straelen installiert. Hier können die Bürger die frisch zusammengekehrten Blätter hineinwerfen. Zudem wird in Straelen der Biomüll im Oktober wöchentlich abgeholt. Die genauen Abholzeiten sind unter https://www.schoenmackers.de/rund-um-service-abfallkalender einzusehen.

Die Gemeinde Wachtendonk hat in diesem Herbst zum zweiten Mal Laubboxen aufgestellt. Die Bürger können ihr Laub lagern, Mitarbeiter des Bauhofs holen es regelmäßig ab. Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde die Laubboxen getestet. „Das hat sich bewährt und wird sehr gut angenommen“, sagt Stephanie Lenssen vom Wachtendonker Betriebshof. Sie selbst habe vor 2021 ganze Körbe mit Laub in ihrer Garage gelagert. Das sei jetzt nicht mehr nötig. Insgesamt gibt es in Wachtendonk zwölf Laubboxen. Der Biomüll wird im Herbst nicht öfter als sonst abgeholt. Lenssen warnt zudem davor, Laub einfach in den Kanal zu kehren. „Laub ist sehr dicht, der Kanal kann verstopfen. Dann läuft dort Wasser raus. Das kann sehr gefährlich werden.“