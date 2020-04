Jugendarbeit in Straelen : Straelens Jugendarbeit jetzt online

Jugendarbeit in Straelen

Straelen Die Jugendeinrichtungen der Stadt Straelen sind wegen des Coronavirus geschlossen. Doch das JuSt-Team hält Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen.

Wegen der Corona-Pandemie haben die drei Jugendeinrichtungen der Stadt Straelen seit mehreren Wochen geschlossen. Dennoch will das JuSt-Team gerade jetzt für Kinder und Jugendliche weiterhin zur Verfügung stehen. Zu Hause ist für hoffentlich viele Heranwachsende ein Wohlfühl- und Geborgenheitsort. Das wird aber nicht immer und nicht für alle zutreffen. Manchmal ist gut, wenn man jemand anderen zum Reden, zum Austauschen hat.

Daher machen die Jugendarbeiter darauf aufmerksam, dass sie weiterhin da sind und für Gespräche bereitstehen. Nur eben jetzt am Telefon, über Whatsapp, E-Mail, Skype, Discord oder andere digitale Wege. Montag bis Freitag ist das JuSt nach wie vor tagsüber für eine Telefonbereitschaft besetzt, auch sind auf der Internetseite www.just-straelen.de Mobilnummern und E-Mail-Adressen der Mitarbeiter veröffentlicht.

Über diverse Whatsapp-Gruppen wird der Kontakt zu vielen jungen Straelenern aufrechterhalten. Discoteam, Thekenteam, Fußballgruppe, die Aktiven der Billardliga der Jugendeinrichtungen im Kreisgebiet und viele weitere Gruppen tauschen sich über ihre Handys aus und bleiben über die Distanz dennoch in Verbindung.

Darüber hinaus hat das JuSt-Team auch seine Online-Aktivitäten ausgebaut, um nach wie vor Angebote zur unterbreiten und Kontaktmöglichkeiten anzubieten. Man kann das JuSt bei Instagram entdecken (just_straelen_) und ebenso bei Facebook finden (jugendarbeitstraelen).

Regelmäßig werden über alle Online-Kanäle neue Impulse gesetzt. Von Videoanleitungen der Kindertreff-Bastelangebote über kleine Rätsel sowie Infos und Fotos über vergangene Zeiten in den Jugendhäusern Straelens bis zu kleinen Challenges gibt es immer wieder Neues zu entdecken. Und bei allem sind die Adressaten zum Mitgestalten eingeladen. Über Anregungen oder Fragen freut sich das JuSt-Team telefonisch unter 02834 982607, per E-Mail an jugendarbeit@straelen.de oder über die genannten Online-Kontaktwege.