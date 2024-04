Gesamtschule Geldern gewinnt namhafte Kooperationspartner Schüler lernen die Arbeitswelt kennen

Eventura, ein Unternehmen, das sich auf Eventmanagement und Veranstaltungsplanung spezialisiert hat, wird den Schülern Einblicke in die spannende Welt der Branche ermöglichen. Sie können an Workshops teilnehmen und erfahren, wie Veranstaltungen organisiert und durchgeführt werden. Bei der Unimicron Germany GmbH haben die Kinder die Möglichkeit, aus sechs verschiedenen Ausbildungsberufen zu wählen und praktische Erfahrungen in einem technologieorientierten Umfeld zu sammeln. Die Firma Ophardt Hygiene in Issum ist der führende Hersteller für Seifen- und Desinfektionsspender und erweitert das Angebot aktuell auch im Sanitärbereich, etwa durch die Herstellung von Handtuchspendern und Abfallbehältern.