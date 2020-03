Corona und Seelsorge : „Kirchliches Leben durcheinander“

Info

Fälle Donnerstag, 19. März, 15.30 Uhr, lagen dem Kreis 104 Corona-Infektionen vor: vier in Bedburg-Hau, 17 in Geldern, zwei in Goch, 18 in Issum, zehn in Kalkar, 14 in Kerken, neun in Kevelaer, fünf in Kleve, drei in Rees, zwei in Rheurdt, zwölf in Straelen, drei in Wachtendonk, zwei in Weeze. Drei Meldungen werden noch geklärt. Von den 104 Fällen liegen elf stationär im Krankenhaus.