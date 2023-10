Kreisverband lädt Interessierte zu Infotreffen in Aldekerk ein Neuer Anlauf: FDP will auch in Kerken wieder mitmischen

Kerken · Die Liberalen laden zu einem Informationstreffen am Samstag, 28. Oktober, in den „Bahnhof Aldekerk” ein. Bald soll in Kerken wieder ein aktiver Ortsverband dafür sorgen, dass „die Liberalen Ansprechpartner und Kümmerer für die Bürger vor Ort sind“.

Kay Ehrhardt ist der FDP-Vorsitzende im Kreis Kleve. Foto: FDP Kreis Kleve/FDP

Die Freien Demokraten wollen den Ortsverband Kerken reaktivieren Unter dem Slogan “Mach mit Deinem Engagement Kerken besser“ hat die FDP im Kreis Kleve die Suche nach neuen Mitstreitern in Kerken begonnen. Dort soll nach dem Willen der rund 300 Mitglieder im gesamten Kreisgebiet bald wieder ein aktiver Ortsverband dafür sorgen, dass „die Liberalen Ansprechpartner und Kümmerer für die Bürger vor Ort sind“.