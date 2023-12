Ausstellung ist in Straelen, Xanten und Kevelaer zu sehen Moderner Kreuzweg in 15 Stationen

Dick Evers ist Künstler, Unternehmer und Aktion-Maler. 32 Jahre war er Lehrer an der Akademie für Bildende Künste in Maastricht. Seinen eigenen Stil entwickelte er bereits früh, als er noch an den Kunstakademien in Eindhoven und Enschede studierte. Er weiß, verschiedene Materialien gekonnt einzusetzen, um mit seinen Werken eine starke Wirkung zu erzielen. Seine Kunst ist farbenfroh, dynamisch und großzügig detailliert.