RC Geldern besteht seit 55 Jahren Rotary feiert mit dem Puppenspieler

Der RC Geldern engagiert sich bei lokalen Projekten wie auch bei internationalen Maßnahmen. So setzt man aktuell mit den belgischen Freunden ein ganzheitliches Schulprojekt in Nepal um. Regelmäßig unterstützt man die Arbeit der Vereine Karunai in Indien und Pro Humanität in Indien. Im Gelderland ist man schon langfristig mIt der MS-Gruppe und der Lebenshilfe verbunden, größere Spenden kommen auch regelmäßig der Kinderpalliativarbeit von Sternenboot zu Gute.