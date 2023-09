Frühschoppen in Achterhoek-Süd Karnevalisten für Kinderhospiz

Seit Jahren singen „de kölsch Tön“ für viele gute Projekte, insbesondere für Kinder. Aktuell ging jetzt ihr Blick auf den Verein Stups aus Krefeld, der sich um schwer erkrankte Kinder und ihre Familien kümmert und insbesondere auch ein Kinder- und Jugendhospiz betreibt. So konnte man jetzt eine Spende in Höhe von 500 Euro stilgerecht mit einem goldenen Karaoke Mikrophon für Kinder und „Kölsche Tön Bank Noten“ für den Verein an die Vorsitzende, Frau Diane Kamps, überreichen. Sie erzählte dann auch von der Arbeit mit und für die Kinder und verriet das Geheimnis, warum der Verein Stups heißt. Es ist keine Abkürzung eines längeren Namens, sondern der Name eines Spielzeug-Frosches, der ein schwer eingeschränktes Kind dazu brachte, sich zu bewegen. Die Spendenübergabe war nur der Auftakt eines schönen Frühschoppens für den guten Zweck, bei dem es galt, möglichst viel Geld für das Kinder- und Jugendhospiz Stups in Krefeld zu sammeln.