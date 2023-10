Theaterstück „Furor“ in Kevelaer Duell vor der Bürgermeisterwahl

Das Stück spielt zum Zeitpunkt des Wahlkampfes um den Posten des Oberbürgermeisters. Der Wahlkampf scheint jedoch für Ministerialdirigent Heiko Braubach auf der Kippe zu stehen. Grund dafür ist ein unter Drogen stehender Junge, der auf die Straße rennt. Dabei erwischt Heiko Braubach den Jungen so stark, dass dieser vermutlich sein Leben lang im Rollstuhl sitzen wird – eine Tragödie, die alles gefährden kann. So macht sich Heiko Braubach auf den Weg zur Mutter des Opfers, einer Altenpflegerin, um zu sehen, wie er helfen kann. So dankbar sie ist, so ablehnend reagiert ihr Neffe Jerome auf die angebotene Unterstützung. Er wittert die Chance, den aus seiner Sicht machtgeilen Politiker zu erpressen. Ein Schlagabtausch. Eine Eskalation. Hier der routinierte, erfahrene Politiker, der zunehmend in die Enge gedrängt wird, dort der von Frustration, Enttäuschung und Hass auf das Establishment Getriebene, der sich nicht mehr bremsen lässt.