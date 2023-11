Nieukerker Mundart-Theater spielte auf „Vogteier Platt“ Tumult im Schweinestall um Bauer Jupp

Da war bei Bauer Jupp die Not groß. Schließlich wollte er doch mal wieder ins normale Leben zurückkehren. Seine Rettung war die Erfindung von Halbschwester Judith. Ebenfalls großartig gespielt von Erwin Baetzen. Damit war das Chaos komplett. Die Zuschauer amüsierten sich köstlich über den Polizisten Bernd, der der vermeintlichen Schwester nachstellte oder Bürgermeisterin Karin Hansen, die ihr „Gemeindefähnchen“ je nach Verantwortungslage in den politischen Wind hängte. Nicht zu vergessen Lisa Poppe, die ordentlich für Gesprächsstoffe im Dorf sorgte. Als „Nachrichtenbörse“ hatte sie schließlich auch einen Ruf zu verlieren. Wer braucht in Nieukerk da noch Facebook?