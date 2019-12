Brauchtum im Advent : So kommt das Friedenslicht zu uns

Katrin Duda, Sandra Haag, Janika Peters, Martin Deckers und Johannes Haesser sind dabei, wenn das Friedenslicht in Xanten verteilt wird. Foto: Foto: Bischöfliche Pressestelle / Christian Breuer

Niederrhein In diesem Jahr wird die Aussendungsfeier, an der auch Weihbischof Rolf Lohmann teilnehmen wird, von den Pfadfindern aus Kalkar inhaltlich vorbereitet. Es wurde aus Bethlehem zum Niederrhein gebracht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vor wenigen Tagen wurde in Betlehem, in der Geburtsgrotte Jesu, eine Kerze entzündet. Es ist das Friedenslicht, das auch in diesem Jahr wieder über alle Grenzen hinweg geteilt werden soll. Dazu kommen am Samstag, 14. Dezember, Pfadfinder aus aller Welt nach Wien, um an der Flamme aus Betlehem eigene Kerzen zu entzünden. Dabei sein wird auch die 17-jährige Janika Peters von der Deutschen Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG) aus Xanten. Mit dem Zug macht sie sich, gemeinsam mit zahlreichen weiteren Pfadfindern, auf den Weg in die österreichische Hauptstadt.

„Ich habe mich sehr gefreut, als ich die Mail mit der Zusage bekommen habe“, erzählt sie. Und ist schon gespannt auf das Abenteuer, das in wenigen Tagen beginnt. Mit dem Nachtzug nach Österreich, eine Übernachtung in der Gemeinschaftsunterkunft, dann wieder mit dem Zug zurück, dieses Mal bis Münster. Auch wenn sie mit zur Aussendungsfeier nach Wien fährt, darf sie nicht die ganze Zeit eine eigene, brennende Kerze mitführen. Für die Zugfahrt gibt es strenge Vorschriften, wie viele brennende Kerzen gleichzeitig im Zug transportiert werden dürfen und in welchen Behältern sie gesichert sein müssen.

Info Von Betlehem um (fast) die ganze Welt Start Das Licht wird von einem Kind in der Geburtsgrotte in Bethlehem entzündet. Ankunft In den Kirchengemeinden vor Ort wird das Friedenslicht in Gottesdiensten weitergegeben. Es wird auch in Altenheime gebracht. Es gibt verschiedene Aktionen.

In Münster wird es bereits am Sonntag, 15. Dezember, eine Aussendungsfeier geben, an den Niederrhein kommt das Friedenslicht dann zwei Tage später. Im Xantener Dom wird das Licht bereits zum 20. Mal verteilt, die Feier dazu beginnt am Dienstag, 17. Dezember, um 19 Uhr.

Pfadfinder aus den Kreisen Kleve und Wesel haben sich angekündigt, um das Licht aus Betlehem nach seinen Stationen in Wien und Münster in Empfang zu nehmen und ihrerseits in den Gemeinden am Niederrhein zu verteilen. Einige werden mit brennenden Kerzen von Tür zu Tür gehen, in anderen Pfarreien wird die Kerze in der Kirche stehen.

In diesem Jahr wird die Aussendungsfeier, an der auch Weihbischof Rolf Lohmann teilnehmen wird, von den Pfadfindern aus Kalkar inhaltlich vorbereitet. Eingeladen sind aber nicht nur Pfadfinder, sondern auch alle anderen Menschen, die das Friedenslicht in Empfang nehmen und weitergeben möchten. Im Anschluss an die Aussendungsfeier werden warme Getränke im Kreuzgang ausgeschenkt. Die Organisatoren machen darauf aufmerksam, dass in diesem Jahr keine Kerzen mehr im Dom verkauft werden. So soll Plastikmüll vermieden und die Umwelt geschont werden. Teilnehmer werden daher gebeten, eigene Kerzen mitzubringen. Martin Deckers, der für die Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) am Niederrhein verantwortlich ist, hat noch eine besondere Bitte: „Wir interessieren uns für Geschichten aus 20 Jahren Friedenslicht am Niederrhein, von denen wir einige gerne veröffentlichen würden“, erklärt er.