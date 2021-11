Interview Dalibor Bockelmann : „Corona-Entwicklung ist besorgniserregend“

Dalibor Bockelmann geht davon aus, dass die Hospitalisierungsrate, also die Zahl der Corona-Neuaufnahmen in Krankenhäusern, weiter zunehmen wird. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Interview Geldern Am Mittwoch meldete der Kreis ein größeres Ausbruchsgeschehen am St.-Clemens-Hospital in Geldern. Ein Gespräch mit dem Direktor für Medizinisches Management zum aktuellen Infektionsgeschehen und der Sorge vor der vierten Welle.