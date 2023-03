Agentur für Arbeit Wesel zeichnet Sürgers Automobile und Biobäckerei Schomaker aus Praktika helfen bei Suche nach Auszubildenden

In Zeiten des Arbeitskräftemangels sind Auszubildende ein wertvolles Gut. Die Agentur für Arbeit Wesel zeichnet jedes Jahr Unternehmen aus, die sich im besonderen Maße für Ausbildung engagieren. Im Kreis Kleve erhielt die Sürgers Automobile GmbH & Co. KG aus Kevelaer das offizielle Zertifikat für Nachwuchsförderung. Das Unternehmen mit insgesamt 16 Mitarbeitenden überzeugte die Agentur durch seine konstante Ausbildungsleistung. Jedes Jahr wird eine angehende Nachwuchskraft eingestellt – somit absolvieren aktuell zwei junge Männer und eine junge Frau ihre Ausbildung im Bereich Kraftfahrzeugmechatronik. Um geeigneten Nachwuchs zu finden, ist Geschäftsführer Rafael Sürgers nicht nur in engem Kontakt zu seiner Ansprechpartnerin im Arbeitgeber-Service, sondern nutzt auch aktiv soziale Medien. Einen hohen Stellenwert genießen zudem Praktika für Schülerinnen und Schüler – darüber konnte er bereits einen geeigneten Azubi für dieses Jahr gewinnen. Auch während der Ausbildung gibt es attraktive Angebote, wie zum Beispiel die Teilnahme an internationalen Austauschprogrammen. Erfolgreich war das Unternehmen zudem bei der Integration von geflüchteten Menschen. So konnte ein junger Mann aus Nigeria nach einer Einstiegsqualifizierung eine Ausbildung absolvieren und ist nun als Geselle eine wertvolle Fachkraft im Team.