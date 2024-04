Erdwärmepumpe und Fußbodenheizung im historischen Haus Frühere Blaufärberei wird zum Schmuckstück

Ein neues Schmuckstück entsteht derzeit im an Baudenkmälern nicht armen Nieukerk. An der Dennemarkstraße 49 wird mit großem Aufwand das Haus von Jürgen Schmeißer in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz saniert und modernisiert. Im Ursprung ist es ein Ankerbalkenhaus mit liegendem Dachstuhl, das am Anfang des 18. Jahrhunderts mit Massivwänden, davor vielfach mit Holzständerwerkswänden, errichtet wurde. „In Kerken sind mir aus dieser Zeit noch Teile des Rathauses, das Stadtarchiv, die Whiskybotschaft und wahrscheinlich das Michael-Buyx-Haus bekannt“, so Diplom-Ingenieur Dietmar Schröder vom Architekturbüro Schroers GbR, der für das Projekt verantwortlich ist.