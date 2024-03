Arbeitsgemeinschaft der gärtnerischen Arbeitgeberverbände Andreas Pellens engagiert sich auf Bundesebene

Der Gärtnermeister und Inhaber des Unternehmens Pellens Hortensien ist bereits seit einigen Jahren in der Tarifpolitik für die Gärtner aktiv. So hat er den Vorsitz der Tarifkommission des Landesverbandes Gartenbau NRW inne und vertritt hier die Arbeitgeberseite in den Tarifverhandlungen. „Ich stehe jedoch nicht nur für die Arbeitgeber in diesem Amt und gerade deshalb freue ich mich auf die Arbeit in der AGA“, betont Andreas Pellens dazu. „In diesem Zusammenschluss geht es um die Förderung aller Beteiligter des Gartenbaus. Das zeigen die bereits genannten Themen: die Betriebliche Altersvorsorge und die Förderung von Qualifizierung kommen den Arbeitnehmern zugute und darüber natürlich auch den Betriebsinhabern. Der Gartenbau ist sehr familiär strukturiert, ein Gegeneinander würde Arbeitgebern wie Arbeitnehmern schaden.“ Besonders am Herzen liegt Pellens auch ein gesunder Lohnabstand für die verschiedenen Qualifizierungsstufen wie Angelernte, Gesellen und Meister sowie Techniker. „Gärtnerische Leistung muss sich lohnen“, sagt Pellens.