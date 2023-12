Plötzlicher Wintereinbruch Schnee und Glätte im Kreis Kleve führen zu zahlreichen Unfällen

Hier eine Chronologie der Ereignisse nach dem Schneefall: Am Sonntagabend, 3. Dezember, kam gegen 20.40 Uhr auf dem Meiersteg in Geldern ein Auto von der Straße ab und beschädigte dabei einen Strommast. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Um 21.30 Uhr beschädigte ein Fahrzeug auf der Dammstraße in Goch einen Zaun. Am Montagmorgen, 4. Dezember, kam um 4.15 Uhr auf der Moyländer Allee in Bedburg-Hau ein Pkw von der Straße ab. Auf dem Hülmer Deich in Weeze geriet ein Auto um 6.15 Uhr ins Schleudern, kam von der Straße ab und musste abgeschleppt werden. Zehn Minuten später kam auf der Klever Straße in Kleve ein Wagen von der Straße ab und musste aus dem Graben gezogen werden. Um 7.25 Uhr wurde auf der Saalstraße in Bedburg-Hau wegen der Glätte ein parkender Pkw beschädigt. Zu einem Verkehrsunfall kam es auch um 8.10 Uhr auf der Alten Bahn in Bedburg-Hau. Um 8.35 Uhr wurde auf dem Fuhlensteg in Rees ebenfalls ein parkender Wagen beschädigt.