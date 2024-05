Ausstellung im Haus te Gesselen Sympathisant der Andersartigkeit

Die Ausstellung wird am heutigen Freitag, 17. Mai, um 19 Uhr in Haus te Gesselen eröffnet. Sie findet in der zweiten Etage statt und ist nicht barrierefrei. Geöffnet hat sie an den Wochenenden, 18. und 19. Mai, 25. und 26. Mai sowie am 8. und 9. Juni, jeweils von 11 bis 18 Uhr. An diesen Tagen finden auch Führungen statt: zu Haus te Gesselen jeweils um 12 Uhr und zu Eduard Roijen jeweils um 15 Uhr durch die Tochter des Künstlers. Die Dauer einer Führung beträgt etwa 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.