150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Geldern : Wettbewerb mit alten Feuerwehr-Spritzen

Die historische Löschgruppe der Feuerwehr Geldern 2019. Foto: hvs

GELDERN Mit einem „Historischen Spritzenwettbewerb“ am Sonntag, 16. Juni, ab 11 Uhr im Rathauspark, setzt die Freiwillige Feuerwehr Geldern ihre Veranstaltungsreihe im Jubiläumsjahr fort. Die Löscheinheit Geldern, die in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen feiert, freut sich auf zwölf Gruppen, die in Geldern den Einsatz historischer Feuerwehrausrüstung aus dem 18. und 19. Jahrhundert im fairen Wettbewerb demonstrieren und proben möchten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken