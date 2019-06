Einbruch in Wachtendonk erbeutet : Werkzeugkoffer und Trockengerät

Wachtendonk - In der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 13.30 Uhr, haben Ubekannte auf einem Firmengelände an der Straße Im Müldersfeld ein Fenster an einer Lagerhalle aufgehebelt. Die Täter kletterten in die Halle und entwendeten nach bisherigen Angaben zwei Werkzeugkoffer sowie ein Trockengerät.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen.

(ots)