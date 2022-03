Werk von Hubertus Janssen reif für die Uni : Reise durch die Karnevalsgeschichte

Die jecken Texte von Hubertus Janssen (r.) aus den Karnevalssitzungen des MGV in Geldern von 1960 bis 2009 sind auch ein Stück Zeitgeschichte. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Geldern Die Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf möchte sich ein Exemplar der „Zeitgeschichte in karnevalistischen Texten“ von Hubertus Janssen sichern. Anlass für eine Neuauflage, deren Erlös der Ukraine zu Gute kommen soll.

Das Büchlein „Zeitgeschichte in karnevalistischen Texten“, das Autor und Vereins-Urgestein Hubertus Janssen „auf eigene Kappe“ produzieren ließ, fand nicht nur ein begeistertes Echo bei zahlreichen Lesern. Auch die Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf möchte ein Exemplar der Zeitgeschichte für ihre Bibliothek. Doch auch die zweite Auflage ist längst vergriffen. Also lässt Huberts Janssen die Druckmaschinen wieder anwerfen: „Da sich im Laufe des vergangenen Jahres viele für die Zeitgeschichte interessiert haben, habe ich mich auf Grund der Anfrage der Universität entschlossen, einige Exemplare nachdrucken zu lassen“, sagt Janssen entschlossen. Das Ganze dient einem guten Zweck. „Ich möchte nicht nur die Hochschule bedienen, sondern hoffe, dass sich noch einige aus Geldern und Umgebung für ein Exemplar interessieren. Das Buch besteht aus 150 Seiten, die Hälfte mit lokalpolitischen Themen, die andere Hälfte mit überregionalen Themen aus Deutschland und der Welt. Den Verkaufserlös möchte ich, wie bisher, für einen sozialen Zweck spenden, diesmal für die hiesige Spendenaktion für Menschen in der Ukraine.“

In dem Buch geht es um die gute alte Karnevalszeit in Geldern Das MGV-Urgestein bietet mit Unterstützung der Sparkasse Krefeld und des Stadtmagazins WIR in Geldern einen umfangreichen Rückblick auf lokale und überregionale Ereignisse. Hubertus Janssen: „Ich erinnere an die beliebten Karnevalssitzungen des MGV in Geldern (heute: Chor 1847) von 1960 bis 2009, wobei die frühen Jahre deutlich im Vordergrund stehen.“ Dabei erläutert der Autor die historischen Hintergründe, die zu den jeweiligen Texten geführt haben und die sich mitunter auch auf Weltereignisse beziehen. Ebenfalls abgedruckt wurde das Presse-Echo zu den Sitzungen und Auftritten. Ein Register erleichtert das Auffinden bestimmter Passagen und Personen. Johannes Kempkens, der für den Druck des Buches sorgte betont: „Das ist eine wahre Fleißarbeit von Hubertus, der über Jahrzehnte nicht nur als Karnevalist auf der Bühne stand, sondern die Leser nun mit den alten Bildern und Texten wieder in die großen Zeiten des Gelderner Saalkarnevals entführt. Egal ob es die Säle in den ‚Lindenstuben‘, im ‚Bürgersaal‘ oder im ‚Anker‘ waren – zumindest karnevalistisch gesehen waren es jecke Zeiten.“