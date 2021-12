Neues aus dem Hexenland : Geschenkaktion in Sevelen für die LVR-Wohngruppe

Geschenkaktion in Sevelen für die LVR-Wohngruppe

Sevelen Aus dem Erlös vom Verkauf der Hexenland-Kalender wurden nun Wünsche erfüllt. Überbracht wurden die Geschenke vom Nikolaus und einem Engel.

Seit vielen Jahren gestaltet Jan Baumanns den Hexenland-Kalender mit sechs Spalten Platz für jede Menge Platz für persönliche Termine, wichtigen Vereinsterminen und dem Müllkalender. Der Werbering Sevelen Hexenland hat aus dem Erlös der Hexenland-Kalender wieder eine Wohltätigkeitsaktion gestartet. Als Nikolaus und Weihnachtsengel verkleidet haben Petra Schmitz und Birgit Quinders für den Werbering die Wünsche der Wohngruppe LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen erfüllt. 16 Menschen mit Behinderung leben in dieser Wohngruppe und haben einen Wunschzettel geschrieben. Von der Kuscheldecke, über Tonie-Figuren und Schmuck, bis hin zum Parfüm wurden alle Wünsche erfüllt. Da die Wohngruppe sehr gerne kegelt, wird in naher Zukunft in der Gaststätte „Zur Linde“ noch ein Kegeln inklusive Essen und Trinken stattfinden.