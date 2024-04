Veranstaltung in Nieukerk Webermarktfest startet mit einer Kinderdisco

Am Samstag, 25. Mai, wird das Fest mit einer Kinderdisco um 18.30 Uhr auf dem Webermarkt in Nieukerk eröffnet. Am Abend spielt die Coverband Welcome. Auch am Sonntag, 26. Mai, erwartet die Besucher ein buntes Programm mit Show-Acts, Trödelmarkt und verkaufsoffenem Sonntag. Neu ist die Errichtung eines Kinderlands auf dem Friedensplatz. Standanmeldungen nimmt der Werbering Nieukerk noch gerne entgegen.