Freigabe der „neuen“ Krefelder Straße : Nieukerk feiert sein Webermarktfest

Nieukerk Die Zeit der Baustellen ist vorbei: Bürgermeister Dirk Möcking gibt bei der Party des Werberings die Krefelder Straße offiziell frei. Was alles für das Wochenende geplant ist.

Anders, neu und traditionell – von allem etwas präsentierte der Vorstand des Werberings Nieukerk das Programm der 19. Auflage des Webermarktfestes am Wochenende 6. und 7. August. Anders, weil die Veranstaltung vom angestammten Maiwochenende – wohl einmalig – auf Anfang August verschoben wurde. „Die doch kurzfristige Terminverlegung war doch organisatorisch sehr aufwändig“, deutete der Vorsitzende Harald Giese an. Doch, wo viele Hände, sprich Mitglieder des Werberings, routiniert anpacken, da kann sogar solch ein Riesenevent für die Ortschaft gestemmt werden.

Viele Veranstaltungen zeitgleich oder andere Verpflichtungen an anderen Orten, so bedauerten einige treue Mitstreiter, dass sie die nicht kommen konnten. Die Lücken schlossen sich dafür mit vielversprechenden Neulingen: So spielt die Krefelder Rockcoverband „Sick’s Pack“ erstmals am Samstag, 6. August, ab 20.30 Uhr. Bereits um 18.30 Uhr geht’s los auf der Bühne am Webermarkt los mit einer Kinderdisco. Ein Konzert der Treuen Musikanten und des MGV Nieukerk gibt’s unmittelbar nach der Festeröffnung. Die Showtanzgruppe „Caiprianhas“ wirbelt um 20.15 Uhr über die Bühnenbretter. In Feierlaune kommen die Gäste sicher auf der Partymeile zwischen Schwanenmarkt und Webermarkt mit Bierständen, Cocktails, Whiskey und Wein. Harald Giese: „Dieses Mal haben wir beim Kauf der Biermarken einen Bonus eingebaut: bei zehn Getränken gibt’s eins gratis dazu, bei 20 Biermarken sogar drei.“