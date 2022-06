Vor 50 Jahren in Geldern gegründet : Goldjubiläum zur Straßenparty

Geldern Die Mitgliederzahl des Werbering Geldern blieb auch in der Coronazeit stabil. Die Zusammenarbeit mit der neuen Citymanagerin Valerie de Groot funktioniert gut.

Gerd Lange berichtete über Aktionen wie Heimat-Shoppen, Weihnachtsverlosung, Candle Light Shopping, Smart City Geldern und die vielen Möglichkeiten, die der Stadtgutschein bietet. Rückschau hielt er auf Veranstaltungen wie die Autoschau im Oktober über die Fahrradbörse und die Mobiliätsschau im April. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass derzeitig mit viel Engagement wieder die Großveranstaltungen Straßenparty vom 24. bis 26. Juni und Straßenmal- und Musikwettbewerb in Kombination mit Kunst- und Kreativmarkt und in Kooperation mit Paint on Walls am 6. und 7. August geplant werden. Das alles hat das ganze Team des Werbering-Vorstandes möglich gemacht. Er lobte auch die Zusammenarbeit mit der neuen Citymanagerin Valerie de Groot, die unter anderem im Spätsommer mit der neuen Veranstaltung Heim-Art auf dem Gelderner Marktplatz etwas Neues präsentieren wird.