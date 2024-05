Unternehmerbündnis richtet sich neu aus Werbering Geldern stellt seine Strategie vor

Was haben das Restaurant Thomas, das Haarteam 2000, der Arslan Kiosk, das Restaurant Sagar, das Eiscafé San Remo, das Reiseteam Geldern und die Kampfkunstschule WT-Neumaier gemeinsam? Sie sind alle in den vergangenen Wochen neu in den Werbering Geldern eingetreten. Mit diesen sieben kommt die Unternehmervereinigung aktuell auf 115 Mitglieder. Dass die Neuen alle in der Gelderner Innenstadt liegen, ist Zufall, denn der Werbering möchte alle Unternehmen in Geldern ansprechen, auch die in den Ortschaften. „Wir möchten uns öffnen und Interesse wecken“, sagte Martin Kempkens, der neben Gabi Engelke und Alexander Westerheide einer von drei gleichberechtigten Vorsitzenden ist.