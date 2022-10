Die Macher von Straßenparty, Straßenmaler und Co : 50 Jahre Werbering in Geldern

50 Jahre Werbering in Geldern

Die Macher von Straßenparty, Straßenmaler und Co

Geldern Seit 1972 sorgt die Gemeinschaft der Händler, Wirte und Unternehmer für viel Action in der Stadt. Wir nehmen das Goldjubiläum zum Anlass, einmal im Fotoalbum des Werberings zu blättern.

„Pussycat“, George Mc Crae, „Brotherhood of Men“ oder „Middle oft the Road“ – die Liste der bekannten Künstler und Bands, die der Werbering nach Geldern holte, ist lang. Die Straßenparty ist sicher das Aushängeschild Nummer eins des Werberings Geldern. Oft wurde sie kopiert, aber selbst in den Großstädten schaffte man es kaum, dauerhaft eine vergleichbare Veranstaltung zu etablieren.